13 Aralık 2018, 01:15
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun grup aşaması, E, F ve H gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun grup aşaması, E, F ve H gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04 ve Tottenham'ın ardından son 16 turuna yükselen son ekip de belli oldu.

Tur atlayacak ekibin belirleneceği F grubundaki Shakhtar Donetsk- Olympique Lyon mücadelesi 1-1 bitti. Shakhtar'ın golünü 22. dakikada Junior Moraes, Lyon'un golünü ise 65. dakikada Fekir attı.

Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran Olympique Lyon, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk de Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

E Grubu:

Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 1-0

Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

TakımlarO G B M AY AvP
Bayern Münih64201551014
Ajax6330115612
Benfica

6213611-57
AEK

6006213-110


F Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa): 1-1

TakımlarO G B MA YAv P
Manchester City

64111661013
Olympique Lyon

6150121118
Shakhtar Donetsk 6132816-86
Hoffenheim

60331114-33



H Grubu:

Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-1

Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya): 2-1

TakımlarO G BM A Y AvP
Juventus

640294512
Manchester United

631274310
Valencia

62226608
Young Boys

6114412-94

Shakhtar Donetsk,Lyon
13 Aralık 2018 Perşembe 01:15



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