Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun grup aşaması, E, F ve H gruplarındaki 6 maçla sona erdi. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı. Ajax
, Atletico Madrid
, Barcelona
, Bayern Münih
, Borussia Dortmund
, Juventus
, Liverpool
, Manchester City
, Manchester United
, Paris
Saint-Germain, Porto
, Real Madrid
, Roma
, Schalke 04
ve Tottenham
'ın ardından son 16 turuna yükselen son ekip de belli oldu.
Tur atlayacak ekibin belirleneceği F grubundaki Shakhtar Donetsk- Olympique Lyon
mücadelesi 1-1 bitti. Shakhtar'ın golünü 22. dakikada Junior Moraes, Lyon'un golünü ise 65. dakikada Fekir attı.
Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran Olympique Lyon, son 16 turu biletini aldı.
Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk de Benfica
, Club Brugge
, Galatasaray
, Inter, Napoli
, Valencia
ve Viktoria Plzen
gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi E, F ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
E Grubu:
Benfica (Portekiz
) - AEK (Yunanistan
): 1-0
Ajax (Hollanda
) - Bayern Münih (Almanya
): 3-3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
| A
|Y
| Av
|P
|Bayern Münih
|6
|4
|2
|0
|15
|5
|10
|14
|Ajax
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|6
|12
|Benfica
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
|AEK
|6
|0
|0
|6
|2
|13
|-11
|0
F Grubu:
Manchester City (İngiltere
) - Hoffenheim
(Almanya): 2-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna
) - Olympique Lyon (Fransa
): 1-1
|Takımlar
|O
|G
| B
| M
|A
| Y
|Av
|P
|Manchester City
|6
|4
|1
|1
|16
|6
|10
|13
|Olympique Lyon
|6
|1
|5
|0
|12
|11
|1
|8
|Shakhtar Donetsk
|6
|1
|3
|2
|8
|16
|-8
|6
|Hoffenheim
|6
|0
|3
|3
|11
|14
|-3
|3
H Grubu:
Valencia (İspanya
) - Manchester United (İngiltere): 2-1 Young Boys
(İsviçre
) - Juventus (İtalya
): 2-1
Shakhtar Donetsk,Lyon
|Takımlar
|O
|G
| B
|M
|A
| Y
| Av
|P
|Juventus
|6
|4
|0
|2
|9
|4
|5
|12
|Manchester United
|6
|3
|1
|2
|7
|4
|3
|10
|Valencia
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|Young Boys
|6
|1
|1
|4
|4
|12
|-9
|4
13 Aralık 2018 Perşembe 01:15