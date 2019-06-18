Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. ön eleme turundan 32 takım katıldı.Organizasyonda 1. ön eleme turu maçları, 9-10 ile 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.Eşleşmeler şöyle: Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç)Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya) Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek)Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan)F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç)Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takımHJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)