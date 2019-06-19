19.06.2019 14:24
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.
Ligde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Lig Yolu
Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan)
PSV (Hollanda) - Basel (İsviçre)
Şampiyonlar Yolu
Astana (Kazakistan)/ Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
BATE (Belarus)/ Piast Gliwice (Polonya) - Linfield (Kuzey İrlanda)/ Rosenborg (Norveç)
The New Saints (Galler)/ Ön eleme turu kazananı - Kopenhag (Danimarka)
Ferencvaros (Macaristan)/ Ludogorets (Bulgaristan) - Dudelange (Lüksemburg)/ Valletta (Malta)
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)/ Riga (Letonya) - Partizani (Arnavutluk)/ Karabağ (Azerbaycan)
Sheriff (Moldova)/ Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Celtic (İskoçya)/ Saraybosna (Bosna Hersek) - Nomme Kalju (Estonya)/ Şkendiya (Kuzey Makedonya)
Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya)/ HB Torshavn (Faroe Adaları)
Slovan Bratislava (Slovakya)/ Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)/ AIK (İsveç)
Kaynak: AA
Kıbrıs Rum Kesimi, İrlanda Cumhuriyeti, Spor

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