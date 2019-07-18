18.07.2019 00:05
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 1. ön eleme turu sona erdi.
Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic tur atladı.
Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:
Riga (Letonya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5
Rosenborg (Norveç) - Linfield (Kuzey İrlanda): 4-0 (2-0)
Karabağ (Azerbaycan) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)
AIK (İsveç) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1 (1-2)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3 (1-2)
Piast (Polonya) - BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)
Cluj (Romanya) - Astana (Kazakistan): 3-1 (0-1)
Maribor (Slovenya) - Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)
Sutjeska (Karadağ) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2
Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1 (3-1)
Kaynak: AA
İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Futbol, Spor

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