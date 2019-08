Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Orel Grinfeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni ( İsrail Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho, Gulbrandsen, CrivelliOlympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, GuerreroSarı kartlar: Dk. 2 Crivelli, Dk. 7 Visca, Dk. 21 İrfan Can Kahveci, Dk. 32 Clichy (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Tsimikas (Olympiakos)UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.14. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta, Vieira topu kafa ile kaleye gönderdi. Kaleci Jose Sa'nın elinden kaçırdığı topa, Gulbrandsen altı pas önünde sert vurdu. Takım arkadaşı Crivelli'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mahmut'un şutunda ise savunmaya çarpan top kornere gitti.16. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direğe açılan topa Chedjou gelişine sert vurdu, top kaleci Jose Sa'nın kucağında kaldı.23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Crivelli, ceza sahasına hareketlenen Visca'ya pasını attı. Bu oyucunun sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Jose Sa iki hamlede kontrol etti.36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Crivelli altı pas önünde kafayı vurdu, top ters direk dibinden auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.