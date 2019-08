Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Orel Grinfeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni (İsrail)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 62 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho , Gulbrandsen (Dk. 69 Elia), Crivelli (Dk. 81 Demba Ba)Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena (Dk. 73 Camara), Masouras (Dk. 83 Bruno), Guerrero (Dk. 88 El Arabi)Gol: Dk. 53 Masouras (Olympiakos)Kırmızı kart: Dk. 80 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Dk. 2 Crivelli, Dk. 7 Visca, Dk. 32 Clichy, Dk. 76 Vieira (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Tsimikas, Dk. 73 Valbuena, Dk. 87 Bruno (Olympiakos)Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildi.53. dakikada Olympiakos öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Valbuena, arka direğe ortasını yaptı. Masouras'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un solundan ağlara gitti: 0-1.71. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Robinho'nun sol kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Visca, sol ayağıyla yerden sert vurdu. Kaleci Jose Sa son anda topu köşeden kornere çeldi.79. dakikada Medipol Başakşehir'in Olympiakos ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.90+2. dakikada Medipol Başakşehir penaltı atışından yararlanamadı. Clichy'nin ceza sahasına ortasında top Bruno'nun eline çarptı, hakem Grinfeld penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın penaltı atışında, kaleci Jose Sa soluna gelen topu köşeden çeldi.Karşılaşma Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.