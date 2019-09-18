Haberler » Spor » Haber

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Jan BreydelstadionHakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits (Dk. 86 Balanta), Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Diatta, Okereke (Dk. 60 Openda)Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk.

18.09.2019 21:52Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Stat: Jan Breydelstadion
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic ( Slovenya )
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits (Dk. 86 Balanta), Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Diatta, Okereke (Dk. 60 Openda)
Galatasaray : Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Seri (Dk. 90+3 Donk), Babel, Feghouli, Falcao
Sarı kartlar: Dk. 56 Lemina, Dk. 73 Nzonzi, Dk. 90+4 Donk (Galatasaray), Dk. 73 Openda, Dk. 80 Vormer (Club Brugge)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı.
51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.
54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

Fernando Muslera, Galatasaray, Club Brugge, Slovenya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:59 Filenin Efeleri, son 16 turuna adını yazdırdı
00:53 Ryan donk: türkiye'de her şey olabilir
00:53 PSG evinde Real Madrid'i farklı geçti
00:53 Feghouli ve luyindama'dan club brugge değerlendirmesi
00:52 Emre mor: kendi oyunuma odaklanacağım
00:51 Abdurrahim albayrak'ın açıklamaları
00:49 Fatih terim: her geçen gün daha iyi olacağız