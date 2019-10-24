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İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Gecenin en önemli maçında Inter, deplasmanda Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti.

24.10.2019 00:06İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. Turnuvanın son şampiyonu Liverpool, E Grubu'nda konuk olduğu Belçika ekibi Genk'i 4-1 mağlup etti. İngiltere ekibine galibiyeti getiren golleri 2 ve 57. dakikalarda Alex Oxlade-Chamberlain, 77. dakikada Sadio Mane, 87. dakikada Muhammed Salah attı. Genk, tek golünü 88. dakikada Stephen Odey ile buldu. Liverpool, bu galibiyetle 6 puana ulaştı.

BARÇA KAZANDI MESSİ TARİHE GEÇTİ

F Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yendi. Barcelona'nın gollerini 3. dakikada Lionel Messi, 57. dakikada kendi kalesine Peter Olayinka, ev sahibi takımın golünü 50. dakikada Jan Boril kaydetti. Barcelona, bu galibiyetle 7 puana çıktı ve liderliğe yerleşti. Bu arada Messi, İspanyol Raul ve Portekizli Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 33 farklı takıma gol atan 3. oyuncu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 15 sezon en az bir gol atan ilk futbolcu olmayı da başardı.

INTER DORTMUND'U 2 GOLLE GEÇTİ

İtalya ekibi Inter, F Grubu'ndaki diğer maçta Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla geçti. Ev sahibi Inter'in gollerini 22. dakikada Lautaro Martinez ve 89. dakikada Antonio Candreva kaydetti. Bu skorla Inter, grupta 4 puanlı Borussia Dortmund'u yakaladı.

YUSUF VE ZEKİLİ LİLLE, PUANI SON DAKİKADA ALDI

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği maçta Fransa ekibi Lille, H Grubu'nda ağırladığı İspanya temsilcisi Valencia ile 1-1 berabere kaldı. Valencia'nın golünü 63. dakikada Denis Cheryshev, Lille'in golünü 90+5. dakikada Jonathan Ikone attı. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, mücadelenin tamamında sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 71 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Valencia 4, Lille bir puana çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3
Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0
Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2
Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1
Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1
Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi, Barcelona, İngiltere, İspanya, Spor

Kaynak: AA

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