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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftası sona erdi.

07.11.2019 01:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 01:18 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftası sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında da 4. maçlar oynandı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu karşılaşmasında konuk olduğu Real Madrid'e 6-0 yenildi ve tur atlama şansını kaybetti.
Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki Rodrygo, 6 dakika 14 saniyede fileleri 2 kez havalandırarak bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 7 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.
A Grubu'ndaki diğer mücadelede Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Club Brugge'ü Icardi'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
4'te 4 yapan PSG, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Dördüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 1-0
Real Madrid (İspanya) - Galatasaray: 6-0
TakımlarO G B M A YAvP
PSG
44001001012
Real Madrid
42119547
Club Brugge
402228-62
Galatasaray
401308-81

B Grubu:
Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4
C Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3
Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1
D Grubu:
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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