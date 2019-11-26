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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Türk TelekomHakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Belhanda, Adem BüyükClub Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Rits, Balanta, Vanaken, Bonaventure,...

26.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:54Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko ( )
: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Belhanda, Adem Büyük
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Rits, Balanta, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Openda
Gol: Dk. 11 Adem Büyük (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 14 Lemina, Dk. 33 Mariano (Galatasaray), Dk. 28 Ricca, Dk. 31 Mata (Club Brugge)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Belçika'nın Club Brugge takımını ağırlayan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
2. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Mignolet soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle çelebildi. Sağa açılan topu alan Feghouli'nin ortasında Adem Büyük altıpas önünde röveşata vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
9. dakikada Diatta'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Mechele'nin vurduğu top yan ağlarda kaldı.
11. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram, pasını sol kanattaki Nagatomo'ya aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Japon futbolcunun yeniden oynadığı Ömer, bekletmeden soldan ortasını yaptı. Ön direkte sırtı kaleye dönük durumda topu kontrol eden Adem Büyük, dengesini kaybetmesine rağmen çabuk toparlanıp dönerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Mignolet'in solundan ağlara gönderdi: 1-0
17. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bonaventure'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.
36. dakikada hızlı gelişen Club Brugge atağında Diatta'nın sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Openda, altıpas gerisinde bekletmeden vuruşunu yaptı ancak iyi yer tutan kaleci Muslera yakın direk dibinde topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Fernando Muslera, Galatasaray, Ömer Bayram, Slovakya, Spor

Kaynak: AA

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