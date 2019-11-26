Haberler » Spor » Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Türk TelekomHakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 90+4 Erencan Yardımcı), Lemina, Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 80 Selçuk İnan), Belhanda (Dk.

26.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:02Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)
: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 90+4 Erencan Yardımcı), Lemina, Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 80 Selçuk İnan), Belhanda (Dk. 87 Emre Mor), Adem Büyük
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Rits (Dk. 46 de Ketelaere), Balanta, Vanaken, Bonaventure (Dk. 58 Schrijvers), Diatta, Openda (Dk. 77 Okereke)
Goller: Dk. 11 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 90+2 Diatta (Club Brugge)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Diatta, Dk. 90+3 Mata (Club Brugge)
Sarı kartlar: Dk. 14 Lemina, Dk. 33 Mariano, Dk. 84 Nagatomo, Dk. 89 Emre Mor, Dk. 90+1 Muslera (Galatasaray), Dk. 28 Ricca, Dk. 77 Clement (teknik direktör) (Club Brugge)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. hafasında Galatasaray, konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
48. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bonaventure, iki sarı-kırmızılı futbolcudan sıyrıldıktan sonra altıpas gerisinde kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti ancak zamanında çıkan Uruguaylı file bekçisi meşin yuvarlağı önlemeyi başardı.
52. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın şutunda top az farkla yakın direğin yanından auta çıktı.
70. dakikada soldan atağı sürükleyen Ömer Bayram'ın ortasına altıpas önünde son anda yetişen Adem Büyük'ün vurduğu top yerden sekerek üstten auta gitti.
80. dakikada Club Brugge gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda savunma arkasına sarkan Okereke, uygun durumda kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak topu ters kanattan auta attı.
90+2. dakikada Belçika temsilcisi beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Diatta, açısını düzelterek sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-1
90+3. dakikada Club Brugge'de gol sevinci sırasında formasını çıkaran Diatta ile korner direğine tekme atan Mata ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.
Müsabaka, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Fernando Muslera, Ömer Bayram, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:28 Maçın ardından
00:27 Adem Büyük: "Hala şansımız var"
00:25 Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Philippe Clement
00:24 Philippe Clement: Son dakika da olsa attığımız golden son derece memnunum
00:23 Philippe Clement'in maç sonu açıklamaları
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
00:11 Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!
23:45 Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:33 Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
23:04 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
22:57 Galatasaray'ın galibiyet hasreti 12 maça çıktı!
21:10 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! 20 ölü, 150'den fazla yaralı var
12:35 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
27.11.2019 00:28:40