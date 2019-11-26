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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftası, 2 maçla başladı.

26.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:14Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftası, 2 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. haftasında, A ve D gruplarında birer maç yapıldı.
A Grubu'nda , sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 11. dakikada Adem Büyük, Club Brugge'ün golünü 90+2. dakikada Krepin Diatta kaydetti. Grupta 3. basamaktaki Club Brugge 3, son sıradaki Galatasaray 2 puana çıktı. Bu sonucun ardından grupta Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'den sonra son 16 turuna kalmayı garantileyen ikinci takım, İspanya ekibi Real Madrid oldu.
Almanya ekibi Bayer Leverkusen ise D Grubu'nda konuk olduğu Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 2-0 yendi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada kendi kalesine Rifat Zhemaletdinov ve 54. dakikada Sven Bender attı. Üçüncü basamaktaki Bayer Leverkusen'in 6 puana çıktığı grupta, Lokomotiv Moskova 3 puanla son sırada kaldı ve iddiasını kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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