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Liverpool, Salzburg'u 2-0 yendi

Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. maçında Liverpool, deplasmanda Salzburg'u 2-0 yenerek Devler Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

10.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:58Liverpool, Salzburg'u 2-0 yendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son haftası, 2 karşılaşmayla başladı. Kupanın son sahibi , deplasmanından Keita'nın 57 ve Salah'ın 58. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Napoli, Genk'i 4-0 yendi. Ev sahibi Napoli'nin gollerini Milik (3) ve Mertens attı.

VANDEVOORDT TARİHE GEÇTİ

Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-2017 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.

SALZBURG UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİTTİ

Puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 12 puana sahip Napoli de 2. olarak son 16 turuna yükseldi. Grubu 3. sırada bitiren Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Salzburg, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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DİYAR Ç:MUHAMMED SALAH
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