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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.

11.12.2019 01:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:50Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.
'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.
Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.
G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.
Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.
Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea de adlarını son 16 turuna yazdırdı.
F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1
Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2
TakımlarO G B M A YAvP
Barcelona
642094514
Borussia Dortmund
631288010
Inter
621310917
Slavia Prag
6024410-62

G Grubu
Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2
Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0
TakımlarO G B M A YAvP
Leipzig
6321108211
Olympique Lyon
62229818
Benfica
62131011-17
Zenit
621379-27

H Grubu
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1
TakımlarO G B M A YAvP
Valencia
632197211
Chelsea
6321119211
Ajax
6312126610
Lille
6015414-101

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Barcelona, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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