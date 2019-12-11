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Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İtalyan ekibi Atalanta, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

11.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:57

futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son günü, 2 maçla başladı. Son karşılaşmalar öncesi C Grubu liderliğini garantileyen Manchester City, Dinamo Zagreb deplasmanından Jesus'un 34, 50, 54 ve Foden'ın 84. dakikadaki golleriyle 4-1 galip ayrıldı.

Atalanta, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek tarihinde ilk defa mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı. İtalyan ekibine turu getiren golleri, 66. dakikada Castagne, 80. dakikada Pasalic ve 90+4. dakikada Gosens attı.

SHAKHTAR DONETSK AVRUPA LİGİ'NE

Grubu 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk ise adını UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna yazdırdı.

Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: AA


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