Haberler » Güncel » Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Haber

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Parc des PrincesHakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi (Dk. 75 Veratti), Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat (Dk. 75 Kehrer), Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi (Dk.

12.12.2019 01:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:02Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Stat: Parc des Princes
Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene ( )
Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi (Dk. 75 Veratti), Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat (Dk. 75 Kehrer), Sarabia, , Mbappe, Icardi (Dk. 67 Cavani)
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 41 Selçuk İnan), Nzonzi (Dk. 71 Şener Özbayraklı), Lemina, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk. 62 Falcao)
Goller: Dk. 33 Icardi, Dk. 35 Sarabia, Dk. 47 Neymar, Dk. 63 Mbappe, Dk. 82 Cavani (penaltıdan) (Paris Saint-Germain)
Sarı kartlar: Dk. 45 Kurzawa (Paris Saint-Germain), Dk. 50 Belhanda, Dk. 58 Nzonzi, Dk.82 Falcao, Dk. 82 Muslera, Dk. 85 Selçuk İnan, Dk.86 Lemina (Galatasaray)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, 5-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirdi.
47. dakikada PSG 3-0 öne geçti. Mbappe'nin topuk pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Neymar sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.
63. dakikada PSG farkı 4'e çıkardı. Neymar'ın pasıyla hareketlenen Mbappe sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.
82. dakikada Donk cezası sahası içerisinde Mbappe'yi düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Cavani kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0
PSG, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçı 5-0 kazandı.
A Grubu'nda lider Paris Saint-Germain puanını 16'ya yükseltirken, son sıradaki Galatasaray 2 puanda kaldı.
Galatasaray, Paris Saint-Germain'e karşı aldığı yenilgiyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybetti.
Paris Saint-Germain ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yoluna devam edecek.

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Romanya, Neymar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:20 Hamile kadın ile 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu - Haber
01:15 Galatasaray, Avrupa'ya veda etti - Haber
01:10 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü - Haber
01:07 Kastamonu'da 2 trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı - Haber
01:05 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3) - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
12.12.2019 01:27:38