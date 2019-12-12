Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Takımlar O G B M A Y Av P PSG

6 5 1 0 17 2 15 16 Real Madrid

6 3 2 1 14 8 6 11 Club Brugge

6 0 3 3 4 12 -8 3 Galatasaray

6 0 2 4 1 14 -13 2



Takımlar O G B M A Y Av P Bayern Münih

6 6 0 0 24 5 19 18 Tottenham

6 3 1 2 18 14 4 10 Olympiakos

6 1 1 4 8 14 -6 4 Kızılyıldız

6 1 0 5 3 20 -17 3



Takımlar O G B M A Y Av P Juventus

6 5 1 0 12 4 8 16 Atletico Madrid

6 3 1 2 8 5 3 10 Bayer Leverkusen

6 2 0 4 5 9 -4 6 Lokomotiv Moskova

6 1 0 5 4 11 -7 3



UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunun grup aşaması, A, B ve D gruplarındaki 6 maçla sona erdi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16'ya kalmayı garantileyen Paris Saint-Germain, Real Madrid (A Grubu), Bayern Münih, Tottenham (B Grubu) ve Juventus'un (D Grubu) ardından tur atlayan son takım da belli oldu.D Grubu karşılaşmalarında Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı, Juventus da Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Atletico Madrid, son 16 turu biletini aldı.Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Bayer Leverkusen ise Salzburg, Inter, Benfica, Ajax, Shakhtar Donetsk, Club Brugge ve Olympiakos gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.A, B ve D gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:A GrubuParis Saint-Germain (Fransa) Galatasaray: 5-0Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya): 1-3B GrubuBayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 3-1Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0D GrubuBayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya): 0-2Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0