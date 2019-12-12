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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunun grup aşaması, A, B ve D gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

12.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:10Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunun grup aşaması, A, B ve D gruplarındaki 6 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16'ya kalmayı garantileyen Paris Saint-Germain, Real Madrid (A Grubu), Bayern Münih, Tottenham (B Grubu) ve Juventus'un (D Grubu) ardından tur atlayan son takım da belli oldu.
D Grubu karşılaşmalarında Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı, Juventus da Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Atletico Madrid, son 16 turu biletini aldı.
Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Bayer Leverkusen ise Salzburg, Inter, Benfica, Ajax, Shakhtar Donetsk, Club Brugge ve Olympiakos gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.
A, B ve D gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Paris Saint-Germain (Fransa) Galatasaray: 5-0
Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya): 1-3
TakımlarO G B M A YAvP
PSG
65101721516
Real Madrid
6321148611
Club Brugge
6033412-83
Galatasaray
6024114-132

B Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 3-1
Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0
TakımlarO G B M A YAvP
Bayern Münih
66002451918
Tottenham
63121814410
Olympiakos
6114814-64
Kızılyıldız
6105320-173

D Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya): 0-2
Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0
TakımlarO G B M A YAvP
Juventus
6510124816
Atletico Madrid
631285310
Bayer Leverkusen
620459-46
Lokomotiv Moskova
6105411-73

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Real Madrid, Spor

Kaynak: AA

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