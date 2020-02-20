Haberler » Spor » Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna iki karşılaşmayla devam edildi.

20.02.2020 01:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:36Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna iki karşılaşmayla devam edildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında geçen yılın finalisti Tottenham, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman temsilcisi 'i ağırladı.
White Hart Lane Stadı'nda oynanan ve tempolu başlayan mücadelenin 2. dakikasında, Leipzigli Angelino'nun vuruşunda top direkten döndü. İki takımın skoru lehine çeviremediği ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Timo Werner'in penaltı golüyle öne geçen ve üstünlüğünü korumasını bilen Leipzig, rakibini 1-0 mağlup etti.
farklı kazandı
Gecenin diğer mücadelesinde tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden İtalya'nın Atalanta ekibi, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşılaştı.
İlk yarıyı 16. dakikada Hans Hateboer ve 42. dakikada Josip Ilicic'in attığı gollerle 2-0 önde kapatan Atalanta, 57. dakikada Remo Freuler ve 62. dakikada Hateboer ile farkı artırarak güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Valencia'nın tek golü 66. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.
İki karşılaşmanın rövanşları 10 Mart Salı günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atalanta, Leipzig, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  20 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
20.02.2020 02:34:30