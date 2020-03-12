Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ve Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.
12.03.2020 01:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 01:38
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ve Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşlarına, 2 maçla devam edildi.
Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Bernat'ın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına girdi.
Son şampiyon Liverpool veda etti
Günün diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk etti.
Son şampiyon Liverpool, Wijnaldum'un 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi.
Ev sahibi ekipte Firmino 94. dakikada ağları sarsarak farkı 2'ye çıkarsa da, Atletico Madrid Llorente'nin 97, 105+1 ve 120+1. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, ilk maçı da 1-0 kazanan Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları, 17-18 Mart'ta oynanacak 4 maçla sona erecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşlarına, 2 maçla devam edildi.
Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Bernat'ın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına girdi.
Son şampiyon Liverpool veda etti
Günün diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk etti.
Son şampiyon Liverpool, Wijnaldum'un 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi.
Ev sahibi ekipte Firmino 94. dakikada ağları sarsarak farkı 2'ye çıkarsa da, Atletico Madrid Llorente'nin 97, 105+1 ve 120+1. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, ilk maçı da 1-0 kazanan Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları, 17-18 Mart'ta oynanacak 4 maçla sona erecek.
Kaynak: AA
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Futbol, Spor
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