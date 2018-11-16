Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta 9 maçla başladı.
UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 müsabaka oynandı.
A Ligi 4. Grup'ta finallere gitme şansını sürdürmek isteyen Hırvatistan
, ağırladığı İspanya
'yı Jedvaj'ın 90+3'üncü dakikadaki golüyle 3-2 mağlup etti.
A Ligi 2. Grup'taki mücadelede ise Belçika
, konuk ettiği İzlanda
'yı Batshuayi'nin golleriyle 2-0 yendi.
B Ligi 3. Grup'un lideri Bosna Hersek
, Avusturya
deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. 4 maçta 10 puan toplayan Bosna Hersek, A Ligi'ne yükseldi.
Uluslar Ligi'nin beşinci haftasına yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup: Belçika-İzlanda: 2-0
4. Grup: Hırvatistan-İspanya: 3-2
B Ligi
3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek: 0-0
C Ligi
2. Grup: Macaristan- Estonya
: 2-0
Yunanistan- Finlandiya
: 1-0
D Ligi
1. Grup: Kazakistan- Letonya
: 1-1
Andorra- Gürcistan
: 1-1
2. Grup: Lüksemburg- Belarus
: 0-2
San Marino- Moldova
: 0-1
Bosna - Hersek,Hırvatistan,İspanya