16 Kasım 2018, 01:03
»»

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta 9 maçla başladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta 9 maçla başladı.

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 müsabaka oynandı.

A Ligi 4. Grup'ta finallere gitme şansını sürdürmek isteyen Hırvatistan, ağırladığı İspanya'yı Jedvaj'ın 90+3'üncü dakikadaki golüyle 3-2 mağlup etti.

A Ligi 2. Grup'taki mücadelede ise Belçika, konuk ettiği İzlanda'yı Batshuayi'nin golleriyle 2-0 yendi.

B Ligi 3. Grup'un lideri Bosna Hersek, Avusturya deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. 4 maçta 10 puan toplayan Bosna Hersek, A Ligi'ne yükseldi.

Uluslar Ligi'nin beşinci haftasına yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup: Belçika-İzlanda: 2-0

4. Grup: Hırvatistan-İspanya: 3-2

B Ligi

3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek: 0-0

C Ligi

2. Grup: Macaristan- Estonya: 2-0

Yunanistan- Finlandiya: 1-0

D Ligi

1. Grup: Kazakistan- Letonya: 1-1

Andorra- Gürcistan: 1-1

2. Grup: Lüksemburg- Belarus: 0-2

San Marino- Moldova: 0-1 Bosna - Hersek,Hırvatistan,İspanya
16 Kasım 2018 Cuma 01:03



YORUMLAR