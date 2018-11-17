Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta, 7 maçla devam etti.
UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 müsabaka oynandı.
A Ligi 1. Grup'ta son dünya şampiyonu Fransa
, konuk olduğu Hollanda
'ya 2-0 yenildi ve uluslararası arenadaki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Georginio Wijnaldum
ve 90+6'ncı dakikada penaltıdan Memphis
Depay kaydetti.
Bu sonucun ardından grupta 1 puanı bulunan Almanya
'nın, alt lige düşmesi kesinleşti.
B Ligi 1. Grup'taki mücadelede ise Slovakya
, konuk ettiği lider Ukrayna
'yı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 6. dakikada Albert Rusnak, 26. dakikada Trabzonspor
'da forma giyen Juraj Kucka
, 52. dakikada Adam Zrelak ve 61. dakikada Robert Mak, Ukrayna'nın golünü ise 47. dakikada Yevhen Konoplyanka attı.
B Ligi 4. Grup'ta Danimarka
, konuk olduğu Galler
'i Nicolai Jörgensen ve Martin Braithwaite'in golleriyle 2-1 yenerek A Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Galler'in tek golü, yıldız oyuncu Gareth Bale
'den geldi.
Petkov en yaşlı kaleci oldu
C Ligi 3. Grup'ta Bulgaristan
'ın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi
ile 1-1 berabere kaldığı maçta, yeni bir rekora imza atıldı. Bulgaristan'ın kalesini koruyan Georgi Petkov 42 yaş, 8 ay ve 2 gün ile milli takımında ve Avrupa
'da uluslararası arenada forma giyen en yaşlı file bekçisi oldu.
Uluslar Ligi'nin beşinci haftası yarın yapılacak 7 maçla sona erecek. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye
, İsveç
'i Konya
Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de konuk edecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: Hollanda-Fransa: 2-0
B Ligi
1. Grup: Slovakya-Ukrayna: 4-1
4. Grup: Galler-Danimarka: 1-2
C Ligi
3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Bulgaristan: 1-1
Slovenya- Norveç
: 1-1
D Ligi
4. Grup: Cebelitarık- Ermenistan
: 2-6
Liechtenstein- Makedonya
: 0-2
Fransa,Hollanda
17 Kasım 2018 Cumartesi 01:16