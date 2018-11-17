Futbol: UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı
, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu son sırada tamamlayarak alt lige düştü.
Son maçında konuk ettiği İsveç
'e 1-0 mağlup olan Türkiye
, 4 maç sonunda topladığı 3 puanla B Ligi 2. Grubu son sırada tamamladı.
Bu sonucun ardından, İsveç ile Rusya
arasında 20 Kasım
Salı günü oynanacak son karşılaşma öncesinde Türkiye'nin C Ligi'ne düşmesi kesinleşti.
Grupta ilk maçında ağırladığı Rusya'ya 2-1 yenilirken, konuk olduğu İsveç'i 3-2 mağlup eden Türkiye, deplasmanda oynadığı Rusya mücadelesini ise 2-0 kaybetmişti.
Rusya, 7 puanla grupta liderliğini sürdürürken, İsveç ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
B Ligi 2. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1. Rusya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2. İsveç
|3
|1
|1
|1
|3
|3
| 0
|4
|3. Türkiye
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
B Ligi'ndeki gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise C Ligi'ne düşecek.
Türkiye,İsveç,Rusya Federasyonu
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:22