17 Kasım 2018, 22:22
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu son sırada tamamlayarak alt lige düştü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu son sırada tamamlayarak alt lige düştü.

Son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 mağlup olan Türkiye, 4 maç sonunda topladığı 3 puanla B Ligi 2. Grubu son sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından, İsveç ile Rusya arasında 20 Kasım Salı günü oynanacak son karşılaşma öncesinde Türkiye'nin C Ligi'ne düşmesi kesinleşti.

Grupta ilk maçında ağırladığı Rusya'ya 2-1 yenilirken, konuk olduğu İsveç'i 3-2 mağlup eden Türkiye, deplasmanda oynadığı Rusya mücadelesini ise 2-0 kaybetmişti.

Rusya, 7 puanla grupta liderliğini sürdürürken, İsveç ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

B Ligi 2. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
1. Rusya

321041+37
2. İsveç

311133 04
3. Türkiye

410347-33
B Ligi'ndeki gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise C Ligi'ne düşecek. Türkiye,İsveç,Rusya Federasyonu
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:22



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