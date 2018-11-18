18 Kasım 2018, 00:58
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta, 7 maçla sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta, 7 maçla sona erdi.

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 müsabaka oynandı.


A Ligi 1. Grup'ta İtalya, Giuseppe Meazza Stadı'nda Portekiz'i konuk etti. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Portekiz, 8 puanla grubunu lider tamamlamayı ve Uluslar Ligi'nde yarı finale kalmayı garantiledi.

B Ligi 2. Grup'ta konuk ettiği İsveç'e 1-0 mağlup olan Türkiye ise C Ligi'ne düştü.

C Ligi 4. Grup'ta Sırbistan, ağırladığı KaradağBeşiktaş'ta forma giyen Adem Ljajic ve Aleksandar Mitrovic'in golleriyle 2-1 mağlup ederek üst lige çıkmak için önemli avantaj yakaladı.

Uluslar Ligi'nin altıncı haftası, yarın yapılacak 7 maçla başlayacak. Öne çıkan karşılaşmalarda, A Ligi 2. Grup'ta İsviçre- Belçika, A Ligi 4. Grup'ta ise İngiltere- Hırvatistan karşılaşacak.

Alınan sonuçlar şöyle:


A Ligi


3. Grup: İtalya-Portekiz: 0-0

B Ligi


2. Grup: Türkiye-İsveç: 0-1

C Ligi


1. Grup: Arnavutluk-İskoçya: 0-4

4. Grup: Sırbistan-Karadağ: 2-1

Romanya- Litvanya: 3-0

D Ligi


3. Grup: Azerbaycan- Faroe Adaları: 2-0

Malta- Kosova: 0-5
18 Kasım 2018 Pazar 00:58



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