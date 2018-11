Futbol: UEFA Uluslar Ligi

19 Kasım 2018 Pazartesi 00:52



UEFA Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası 7 maçla başladı.UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6'ncı haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma yapıldı. İsviçre ve İngiltere Portekiz 'in ardından turnuvada yarı finale çıkan takımlar oldu.İsviçre, A Ligi 2'nci Grup'ta konuk ettiği Belçika 'yı 2-0 geri düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla 9 puana ulaşan İsviçre, averajla Belçika'nın önünde liderliği ele geçirerek UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.A Ligi 4'üncü Grup'ta yer alan İngiltere de Hırvatistan 'ı konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İngiltere'nin 7 puanla yarı finale kaldığı grupta, Hırvatistan ise B Ligi'ne düştü. Macaristan , daha önce B Ligi'ne kalmayı garantileyen C Ligi 2'nci Grup lideri Finlandiya 'yı 2-0'lık skorla geçti ve 2'nci sırayı elde etti.D Ligi 2'nci Grup'ta San Marino 'yu 2-0 yenen Belarus , 14 puanla C Ligi'ne yükselmeyi başardı.Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası yarın yapılacak 9 maçla devam edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında, A Ligi 1'inci Grup'ta Almanya Hollanda 'yı ağırlayacak.Alınan sonuçlar şöyle:A Ligi2'nci Grup: İsviçre-Belçika: 5-24'üncü Grup: İngiltere-Hırvatistan: 2-1B Ligi3'üncü Grup: Kuzey İrlanda- Avusturya : 1-2C Ligi2'nci Grup: Macaristan-Finlandiya: 2-0Yunanistan- Estonya : 0-1D Ligi2'nci Grup: San Marino-Belarus: 0-2Moldova- Lüksemburg : 1-1