21 Kasım 2018, 00:40
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç, lider olarak A Ligi'ne çıktı.

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç, lider olarak A Ligi'ne çıktı.

Gruptaki son maçta İsveç, 41. dakikada Victor Lindelöf ve 72. dakikada Marcus Berg'in golleriyle Rusya'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 7 puana ulaşan İsveç, grubu ikili averajla Rusya'nın önünde lider tamamlayarak adını A Ligi'ne yazdırdı.

Grupta son sırada kalarak C Ligi'ne düşen Türkiye, Rusya ile oynadığı maçları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. İsveç'i deplasmanda 3-2 yenen milliler, rakibine evinde 1-0 mağlup oldu.

B Ligi 2. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
1. İsveç

421153+27
2. Rusya

421143+17
3. Türkiye

410347-33

Rusya Federasyonu,Türkiye,İsveç
21 Kasım 2018 Çarşamba 00:40



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