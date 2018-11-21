Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Türkiye
'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç
, lider olarak A Ligi'ne çıktı.
Gruptaki son maçta İsveç, 41. dakikada Victor Lindelöf ve 72. dakikada Marcus Berg'in golleriyle Rusya
'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 7 puana ulaşan İsveç, grubu ikili averajla Rusya'nın önünde lider tamamlayarak adını A Ligi'ne yazdırdı.
Grupta son sırada kalarak C Ligi'ne düşen Türkiye, Rusya ile oynadığı maçları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. İsveç'i deplasmanda 3-2 yenen milliler, rakibine evinde 1-0 mağlup oldu.
B Ligi 2. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
Rusya Federasyonu,Türkiye,İsveç
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1. İsveç
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|+2
|7
|2. Rusya
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|+1
|7
|3. Türkiye
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
21 Kasım 2018 Çarşamba 00:40