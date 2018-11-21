Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı.
UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç yapıldı.
A Ligi 3. Grup'ta yarı finale kalmayı daha önce garantileyen lider Portekiz
, Polonya
ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye
'nin son sırada kalarak bir alt lige düştüğü B Ligi 2. Grup'ta İsveç
, evinde Rusya
'yı 2-0 mağlup etti. Yedişer puanlı iki takımdan İsveç, Rusya'yı ikili averajla geride bıraktı ve A Ligi'ne yükseldi.
C Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında İsrail
'i 3-2 yendi. Bu sonuçla puanını 9 yapan İskoçya, B Ligi'ne çıktı. Grupta Arnavutluk
, 3 puanla son sırada kalarak D Ligi'ne düştü. Sırbistan
, C Ligi 4. Grup maçında ağırladığı Litvanya
'yı 4-1 yenerek 14 puana ulaştı ve adını B Ligi'ne yazdırdı. Sırbistan'da Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic
, takımının son golünü kaydetti. Grupta puanı bulunmayan son sıradaki Litvanya ise bir alt lige geriledi.
D Ligi 3. Grup'ta Kosova
, Azerbaycan
'ı 4-0'lık skorla geçerek puanını 14'e çıkardı ve C Ligi'ne yükselen takım oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup: Portekiz-Polonya: 1-1
B Ligi
2. Grup: İsveç-Rusya: 2-0
C Ligi
1. Grup: İskoçya-İsrail: 3-2
4. Grup: Sırbistan-Litvanya: 4-1
Karadağ- Romanya
: 0-1
D Ligi
3. Grup: Malta- Faroe Adaları
: 1-1
Kosova-Azerbaycan: 4-0
Polonya,Portekiz,İsveç
21 Kasım 2018 Çarşamba 00:53