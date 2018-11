Futbol: UEFA Uluslar Ligi

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:53



UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı.UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç yapıldı.A Ligi 3. Grup'ta yarı finale kalmayı daha önce garantileyen lider Portekiz Polonya ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye 'nin son sırada kalarak bir alt lige düştüğü B Ligi 2. Grup'ta İsveç , evinde Rusya 'yı 2-0 mağlup etti. Yedişer puanlı iki takımdan İsveç, Rusya'yı ikili averajla geride bıraktı ve A Ligi'ne yükseldi.C Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında İsrail 'i 3-2 yendi. Bu sonuçla puanını 9 yapan İskoçya, B Ligi'ne çıktı. Grupta Arnavutluk , 3 puanla son sırada kalarak D Ligi'ne düştü. Sırbistan , C Ligi 4. Grup maçında ağırladığı Litvanya 'yı 4-1 yenerek 14 puana ulaştı ve adını B Ligi'ne yazdırdı. Sırbistan'da Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic , takımının son golünü kaydetti. Grupta puanı bulunmayan son sıradaki Litvanya ise bir alt lige geriledi.D Ligi 3. Grup'ta Kosova Azerbaycan 'ı 4-0'lık skorla geçerek puanını 14'e çıkardı ve C Ligi'ne yükselen takım oldu.Alınan sonuçlar şöyle:A Ligi3. Grup: Portekiz-Polonya: 1-1B Ligi2. Grup: İsveç-Rusya: 2-0C Ligi1. Grup: İskoçya-İsrail: 3-24. Grup: Sırbistan-Litvanya: 4-1Karadağ- Romanya : 0-1D Ligi3. Grup: Malta- Faroe Adaları : 1-1Kosova-Azerbaycan: 4-0