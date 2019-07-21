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Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih, Real Madrid'i 3-1 yendi.

21.07.2019 10:00 Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih, Real Madrid'i 3-1 yendi.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın ABD ayağında 3 karşılaşma oynandı.
Bayern Münih ile Real Madrid, Houston kentindeki NRG Stadı'nda karşılaştı. Bayern Münih, Tolisso'nun 15, Lewandowski'nin 67 ve Gnabry'nin 69. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı. Real Madrid'in golü 84. dakikada Rodrygo'dan geldi.
Arsenal, Charlotte kentindeki Bank Of America Stadı'nda oynanan maçta Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. Arsenal'in gollerini, 15 ve 65. dakikada Nketiah, 89. dakikada Willock kaydetti.
Benfica da Guadalajara ile Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nda yaptığı maçtan 3-0 galip ayrıldı. Benfica'nın gollerini, 4. dakikada de Tomas, 70. dakikada Silva ve 73. dakikada Seferovic attı.
Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Fiorentina ve Portekiz'den Benfica'nın yanı sıra davetle Meksika'dan Guadalajara kulübü katılıyor.
Kaynak: AA
Bayern Münih, Real Madrid, Avrupa, Futbol, Spor

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