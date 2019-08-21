Haberler» Spor» Haber

Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Starway Turnuvası'ndaki ilk maçında Özbekistan'ı 3-2 yendi.

21.08.2019 19:00 Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Starway Turnuvası'ndaki ilk maçında Özbekistan'ı 3-2 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Chertanovo Stadı'nda oynanan müsabakada milli takımın gollerini 14. dakikada Batın Öztürk, 45. dakikada Melih Bostan ve 53. dakikada Cem Özgener atarken, Özbekistan'ın gollerini ise 77. dakikada Akramov Shakhzod ile 80. dakikada Khayrullaev Alisher kaydetti.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvada 23 Ağustos Cuma günü Rusya ve 25 Ağustos Pazar günü de Sırbistan ile karşılaşacak.

Özbekistan, Futbol, Rusya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:14   Ünal Karaman: Hazırlığımızın karşılığını almak istiyoruz
19:10   Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la profesyonel sözleşmeye yapıldı
19:09   N'Koudou, 4 yıllığına Beşiktaş'ta
19:05   Akhisarspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı
19:00   Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası
18:24   Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
18:10   CANLI YAYIN DUYURUSU