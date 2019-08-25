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Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Starway Turnuvası'nda şampiyon oldu.

25.08.2019 18:28 Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Starway Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvanın son maçında başkent Moskova'daki Chertanovo Stadı'nda Sırbistan ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı Melih Bostan'ın 73. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Turnuvadaki ilk maçında Özbekistan'ı, ikinci müsabakasında ise ev sahibi Rusya'yı 3-2'lik skorlarla yenen genç milliler, üç galibiyet alarak organizasyonu şampiyon tamamladı.
Maçı tribünden takip eden Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, karşılaşma sonrasında milli takımı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbol, Rusya, Spor

Kaynak: AA

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