12.06.2019 16:30
Haberler»Spor » Haber

Futbol: Valentin Granatkin Turnuvası

Futbol: Valentin Granatkin Turnuvası

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Rusya'da gerçekleştirilen Valentin Granatkin Turnuvası'nın yarı finalinde Arjantin'e 2-0 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Rusya'da gerçekleştirilen Valentin Granatkin Turnuvası'nın yarı finalinde Arjantin'e 2-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Arjantin'e Tomas Lecanda ve Matias Palacios'un golleriyle 2-0 yenilerek final biletini rakibine kaptırdı.
Milli takımda Taha Tunç'un, maçın oyuncusu olarak seçildiği aktarıldı.
Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Cuma günü turnuvada üçüncülük maçına çıkacak.
Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Arjantin, Futbol, Spor

YORUMLAR