Futbol: Valentin Granatkin Turnuvası

Rusya'da düzenlenen Valentin Granatkin Turnuvası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, ev sahibi ülke temsilcisini 4-2 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Petrovsky Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 22. dakikada Ali Yavuz
Kol, 26 ve 73. dakikalarda Fırat Güllü
, 90. dakikada ise Muhammet Arslantaş kaydetti.
Rusya'nın gollerini ise 13. dakikada Petukhov Llya ve 89. dakikada Igor Shkolik attı.
Öte yandan, milli kaleci Ersin Destanoğlu, maçın oyuncusu seçildi.