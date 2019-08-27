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Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'ndaki ikinci maçında Slovakya'yı 3-1 yendi.

27.08.2019 21:00 Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'ndaki ikinci maçında Slovakya'yı 3-1 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8 takımın katıldığı turnuvada Belarus, Slovakya ve Litvanya ile B Grubu'nda yer alan milliler, ikinci müsabakada Slovakya ile karşılaştı.
Başkent Kiev'deki Borispol Stadı'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekibin gollerini 32. dakikada Ömer Faruk Beyaz, 45 ve 80. dakikalarda İsmail Zehir atttı. Slovakya'nın golünü 73. dakikada Christian Veliky kaydetti.
Gruptaki diğer karşılaşmada Belarus, Litvanya'yı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından ilk maçta Litvanya ile 1-1 berabere kalan milliler 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Belarus ve Slovakya üçer, Litvanya ise 1 puanla sıralandı.
17 Yaş Altı Milli Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası'nda gruptaki son maçında 29 Ağustos Perşembe günü Belarus ile karşılaşacak.

Slovakya, Litvanya, Belarus, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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