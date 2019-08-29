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Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'nda B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'u 2-0 yenerek finale çıktı.

29.08.2019 19:56 Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'nda B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'u 2-0 yenerek finale çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8 takımın katıldığı turnuvada Belarus, Slovakya ve Litvanya ile B Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü müsabakada Belarus ile karşılaştı.
Başkent Kiev'deki Borispol Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 17. dakikada Selman Faruk Dibek ve 82. dakikada Abdullah Soğucak attı. Millilerde 58. dakikada Ömer Faruk Beyaz penaltı atışından yararlanamadı.
Grubunu lider tamamlayan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası final maçında yarın ev sahibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Ukrayna, Belarus, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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