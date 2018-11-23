Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekiminde Galatasaray Kulübünden temsilcinin yer almaması dikkati çekti.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor yer alacak.
Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda eşleşmeler şöyle:
Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği
Sivas Belediyespor-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok
Nazilli Belediyespor-Göztepe
Gençlerbirliği-Hatayspor
Adana Demirspor-Medipol Başakşehir
Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor
Altay-Kayserispor
Ümraniyespor-1461 Trabzon
Menemen Belediyespor-Kasımpaşa
Fenerbahçe-Giresunspor
Fatih Karagümrük-Akhisarspor
Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü
Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
Keçiörengücü-Galatasaray
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