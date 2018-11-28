28 Kasım 2018, 20:20
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

4 Aralık Salı:

13.00 Sivas Belediyespor- Trabzonspor (Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği- Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor- Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor- Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

5 Aralık Çarşamba:

13.00 Keçiörengücü- Galatasaray (Aktepe)

14.45 Ümraniyespor- 1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)

17.00 Boluspor- Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)

18.30 Altay- Kayserispor (İzmir Atatürk)

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

6 Aralık Perşembe:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor- MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)

15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Menemen Belediyespor- Kasımpaşa (Menemen İlçe)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor- Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe- Giresunspor (Ülker) Gençlerbirliği,Futbol,Aralık,Türkiye Kupası
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:20



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