Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 Aralık'ta oynanacak 5. tur ilk karşılaşmalarının hakemleri şöyle: <br><br>13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor: Serkan Çınar<br><br>14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen<br><br>14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor: Onur Özütoprak<br><br>16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu<br><br>18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç<br><br>20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek