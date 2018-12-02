02 Aralık 2018, 14:02
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 Aralık'ta oynanacak 5. tur ilk karşılaşmalarının hakemleri şöyle:

13.00 Sivas Belediyespor- Trabzonspor: Serkan Çınar

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

14.45 Gençlerbirliği- Hatayspor: Onur Özütoprak

16.45 Antalyaspor- Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç

20.30 Çaykur Rizespor- Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek Aralık,Futbol,Türkiye Kupası
02 Aralık 2018 Pazar 14:02



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