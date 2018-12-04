Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: OSTİM?
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz
, Murat Altan Gençlerbirliği
: Taha Cengiz Demirtaş, Canberk Aydın
, Mahmut Boz
, Arnason, Rahmetullah Berişbek, Berat Ayberk Özdemir, Emre Gündoğdu
(Dk. 57 Cengizhan Akgün
), Bekir Yılmaz (Dk. 80 Deniz Yılmaz
), Bady, Matei, Mert Nobre
(Dk. 67 Metehan Mert) Hatayspor
: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun
Dingil, Maiga, Soner Örnek, Yasin Güreler, Diallo
, Özgür Kazar (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Hamza Gür
(Dk. 46 Gökhan Karadeniz
), Korkishko, Karim Samb (Dk. 76 Caner Hüseyin Bağ), Sinan Kurumuş
Goller: Dk. 66 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 71 Matei, Dk. 90+3 Cengizhan Akgün (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 36 Diallo (Hatayspor)??
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Gençlerbirliği, Hatayspor'u 2-1 yendi.
Öte yandan Gençlerbirliği'nde, karşılaşma öncesi rahatsızlanan Halil İbrahim Pehlivan
'ın yerine Emre Gündoğdu ilk 11'de görev yaptı.
İki Spor Toto 1. Lig ekibi arasındaki rövanş maçı 18, 19 ya da 20 Aralık
'ta Hatay'da oynanacak.
04 Aralık 2018 Salı 16:50