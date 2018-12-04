Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Nazilli
İlçe
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral
Nazilli Belediyespor: Onur Bulut
, Mert Er
Estik, Mazlum Demir
(Dk. 57 Polat Güren), Sergen Piçinciol, Onur Karakabak, Aykut Sarıdoğan, Zafer Özden
, İlyas Sarı
(Dk. 68 Buğra Temel), Yasin Dülger, Mert Çapar, Görkem Bitin (Dk. 77 Taylan Özgün)
Göztepe: Eren Bilen, Tayfur Bingöl
, Hakan Çinemre
(Dk. 26 Hakan Sepil), Reis, Grillo, Poko, Alpaslan Öztürk
, Gouffran, Samed Ali Kaya
, Yalçın Kayan, Cikalleshi (Dk. 75 Halil Akbunar)
Goller: Dk. 12 Cikalleshi, Dk. 90 Onur Karakabak (kendi kalesine), Dk. 90+3 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 65 Polat Güren, 78 Aykut Sarıdoğan (Nazilli Belediyespor), Dk. 77 Alpaslan Öztürk (Göztepe) Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 3-0 yendi.
Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan ani gelişen Göztepe atağında Yalçın Kayan'ın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
90. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Samed Ali Kaya'nın yaptığı ortada Onur Karakabak'ın ters vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
90+3. dakikada Samed Ali Kaya'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda top kaleciden döndü. Halil Akbunar'ın bir kez daha kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-3.
Göztepe, karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.
Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
'ta İzmir
'de oynanacak.
Onur Bulut,Yıldırım Deniz,Nazilli
04 Aralık 2018 Salı 17:00