Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Çaykur
Didi
Hakemler: Bahattin Şimşek
, Mehmet Kapluhan, Ömer Tevfik Özkoç Çaykur Rizespor
: Ujkani, Robin Yalçın, Talbi, Jach, Fink, Abdullah Durak
(Dk. 46 Koray Altınay
), Petrucci (Dk. 78 Eren Karadağ
), Süleyman Koç
, Umar, Samudio, Gladky (Dk. 46 Vedat Muric) Balıkesirspor
Baltok: Atilla Özmen
, Uğur Aygören, Cüneyt Köz
, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
, Muhammed Ali Doğan
(Dk. 62 Nizamettin Çalışkan
), Mehmet Boztepe
(Dk. 71 Sedat Şahintürk), Kethevoama (Dk. 81 Oğuz Yılmaz
), Otoo, Beleck
Goller: Dk. 13 ve 35 Beleck (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 19 Cumali Bişi, Dk. 58 Kethevoama, Dk. 90+2 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 83 Jach, Dk. 84 Koray Altınay (Çaykur Rizespor) Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
13. dakikada Balıkesirspor Baltok öne geçti. Muhammed Ali
Doğan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda defanstan seken top, Beleck'in önünde kaldı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ujkani'nin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1
35. dakikada konuk ekipte Beleck, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Mehmet Boztepe'nin sağdan ceza sahasına ortasında Muhammed Ali Doğan'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ujkani'den dönen topu takip eden Beleck, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
Karşılaşma, Balıkesirspor Baltok'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karadağ,Koray Altınay,Çaykur
04 Aralık 2018 Salı 22:42