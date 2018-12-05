Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ümraniye
Belediyesi
Hakemler: Hakan Ceylan
, Sezgin Çınar
, Vural Gül
Ümraniyespor: Metin Erol
, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak
, Merthan Açıl
, Karahan Yasir Subaşı
, Muhammed Gönülaçar (Dk. 79 Serkan Göksu
), Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen
(Dk. 66 Leandrinho), Recep Aydın
, Dialiba (Dk. 86 Timur Temeltaş), Atabey
Çiçek 1461 Trabzon
: Bahadır Han
Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır
, Serkan Asan, Bekir Can Kara
, Mert Kurt
, Furkan Tütüncü, Yağızcan Erdem (Dk. 78 Batuhan Calap), Ahmet Eren
(Dk. 83 Ferhat Katipoğlu), Doğukan Öksüz (Dk. 78 Burak Temir)
Goller: Dk. 45+1 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Merthan Açıl, Dk. 78 Dialiba, Dk. 86 Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 48 Doğukan Öksüz (1461 Trabzon)
Sarı kart: Dk. 29 Ahmet Eren (1461 Trabzon) Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sahasında TFF
3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
tarihinde Trabzon'da oynanacak.
Serkan Göksu,Serkan,Merthan Açıl
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:50