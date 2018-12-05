05 Aralık 2018, 19:25
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Soner MaraşBoluspor: Gökhan Köstereli, Berkay Tolga Dabanlı, Umut Gündoğan, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, Uğur Akdemir, Mutlu Güler (Dk. 76 Guido Koçer), Özgür Can Özcan (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Soner Maraş

Boluspor: Gökhan Köstereli, Berkay Tolga Dabanlı, Umut Gündoğan, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, Uğur Akdemir, Mutlu Güler (Dk. 76 Guido Koçer), Özgür Can Özcan (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Dimov, Mustafa Batuhan Altıntaş, Burak Asan (Dk. 79 Akabueze)

Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Soner Birinci (Dk. 46 Oktay Aydın), Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray, Ahmet Şahbaz, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu (Dk. 79 Bilal Özhan), Umut Koray Öz (Dk. 74 Çağrı Tekin), Barış Sağır, Sedat Komi

Goller: Dk. 54 Mutlu Güler, Dk. 57 ve 75 Mustafa Batuhan Altıntaş, Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 82 Sebaihi (Boluspor), Dk. 80 Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Soner Birinci, Dk. 72 Burçak Özkanca (Van Büyükşehir Belediyespor)

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 yendi. Özgür Ertem,Mustafa Kemal Atatürk,Bolu,İsmail Haktan
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:25



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