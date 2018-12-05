Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bolu
Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem
, Soner Maraş Boluspor
: Gökhan Köstereli, Berkay
Tolga Dabanlı, Umut Gündoğan
, İsmail Haktan
Odabaşı, Sebaihi, Uğur Akdemir
, Mutlu Güler (Dk. 76 Guido Koçer), Özgür Can Özcan
(Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Dimov, Mustafa Batuhan Altıntaş
, Burak Asan (Dk. 79 Akabueze) Van Büyükşehir Belediyespor
: Kadir Kahvecioğlu, Soner Birinci (Dk. 46 Oktay Aydın
), Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray
, Ahmet Şahbaz
, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu (Dk. 79 Bilal Özhan), Umut Koray Öz (Dk. 74 Çağrı Tekin
), Barış Sağır, Sedat Komi
Goller: Dk. 54 Mutlu Güler, Dk. 57 ve 75 Mustafa Batuhan Altıntaş
, Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 82 Sebaihi (Boluspor), Dk. 80 Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Soner Birinci, Dk. 72 Burçak Özkanca (Van Büyükşehir Belediyespor)
Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 yendi.
Özgür Ertem,Mustafa Kemal Atatürk,Bolu,İsmail Haktan
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:25