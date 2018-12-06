Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Menemen
İlçe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
, Serkan
Çimen, Utku Tunavelioğlu Menemen Belediyespor
: Amir Güren, Semih Ceylan
, Murat Erdemir
, Veli Çetin, Mert Kula
, Mustafa Şen
(Dk. 64 Okan Baydemir), Serhat Baştan
, Samet Günhan, Alberk Koç, Taşkın Çalış
(Dk. 69 Umut Pusat), Ali Özgün
(Dk. 72 Murat Elkatmış) Kasımpaşa
: Eray Birniçan, Onur Ural, Yılmaz Daler (Dk. 46 Veysel Sarı
), Josue Sa, Veigneau, Eduok, Sadiku, Hakan Demir
, Özgür Çek
, Tarkan
Serbest (Dk. 58 Pavelka), Koita (Dk. 72 Diagne)
Goller: Dk. 55 Özgür Çek, Dk. 60 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 86 Okan Baydemir (Menemen Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Özgür Çek, Dk. 52 Onur Ural (Kasımpaşa), Dk. 88 Umut Pusat (Menemen Belediyespor) Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Kasımpaşa, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Eduok'un sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Özgür Çek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Pavelka'nın kafayla aktardığı topla buluşan Veysel Sarı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
86. dakikada Serhat Baştan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Okan Baydemir'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
'ta İstanbul
'da oynanacak.
Mustafa Öğretmenoğlu,Serhat Baştan,Menemen
06 Aralık 2018 Perşembe 19:04