Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ülker
Hakemler: Özgür Yankaya
, Yusuf Bozdoğan
, Alpaslan Dedeş Fenerbahçe
: Berke Özer
, Şener Özbayraklı
, Diego Reyes, Yiğithan Güveli (Dk. 90+1 Skrtel), İsmail Köybaşı
, Isla, Mehmet Ekici
, Barış Alıcı (Dk. 80 Mahsun Çapkan), Benzia
, Frey (Dk. 27 Eljif Elmas
), Slimani Giresunspor
: Anıl Atağ, Emre Uğur
Uruç, Aykut Demir
, Ferhat Görgülü
, Bahadır Erol, Landel, Fatih
Atik (Dk. 88 Kürşad Sürmeli), Kağan Miray Bağış (Dk. 67 Dauda), Adama Ba, Muhammet Reis
, Azza (Dk. 80 Husmani)
Gol: Dk. 80 Slimani (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 35 Fatih Atik (Giresunspor), Dk. 74 Eljif Elmas, Dk. 90+3 Berke Özer (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yendi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 80. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışında kale sahasının önünde iyi yükselen Slimani, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
'ta Giresun'da oynanacak.
Yusuf Bozdoğan,Özgür Yankaya,Mehmet Ekici,Berke Özer
06 Aralık 2018 Perşembe 22:37