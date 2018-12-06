Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar sona erdi.<br><br>Çift maç eleme usulüne göre oynanan bu turda rövanş müsabakaları 18, 19 ve 20 Aralık'ta yapılacak.<br><br>Beşinci eleme turunda ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Sivas Belediyespor-Trabzonspor: 2-2<br><br>Gençlerbirliği-Hatayspor: 2-1<br><br>Nazilli Belediyespor-Göztepe: 0-3<br><br>Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2<br><br>Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor: 7-2<br><br>Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: 0-2<br><br>Keçiörengücü-Galatasaray: 1-2<br><br>Ümraniyespor-1461 Trabzon: 4-1<br><br>Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 5-1<br><br>Altay-Kayserispor: 1-2<br><br>Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 1-1<br><br>Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü: 4-2<br><br>Fatih Karagümrük-Akhisarspor: 1-4<br><br>Menemen Belediyespor-Kasımpaşa: 1-2<br><br>Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-0<br><br>Fenerbahçe-Giresunspor: 1-0