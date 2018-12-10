Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu rövanş maçlarının programı belli oldu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 18, 19 ve 20 Aralık'ta yapılacak 5 eleme turu rövanş müsabakalarının programı şöyle: <br><br>18 Aralık Salı: <br><br>13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)<br><br>13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Stadı henüz belli değil)<br><br>15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)<br><br>17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor (Bornova)<br><br>19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)<br><br>20.30 Galatasaray-Keçiörengücü (Türk Telekom)<br><br>19 Aralık Çarşamba: <br><br>13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor (Van Atatürk)<br><br>13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)<br><br>15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat)<br><br>17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)<br><br>18.30 Kayserispor-Altay (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)<br><br>20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor (Medical Park)<br><br>20 Aralık Perşembe: <br><br>13.00 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)<br><br>13.45 Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor (Darıca İlçe)<br><br>18.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)<br><br>20.30 Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)