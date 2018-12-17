Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar: <br><br>13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor: Ramazan Keleş<br><br>13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler<br><br>15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan<br><br>17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan<br><br>18.30 Kayserispor-Altay: Ali Şansalan<br><br>20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek