17 Aralık 2018, 17:09
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor- Boluspor: Ramazan Keleş

13.45 Etimesgut Belediyespor- Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

15.00 Kahramanmaraşspor- Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan

17.00 Kasımpaşa- Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan

18.30 Kayserispor- Altay: Ali Şansalan

20.30 Trabzonspor- Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek Aralık,Çarşamba İlçesi,Türkiye Kupası
Kaynak: AA

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