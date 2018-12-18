18 Aralık 2018, 15:12
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ahmet Suat ÖzyazıcıHakemler: Murat Erdoğan, Beran Eraslan, Bilal Gölen1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Mert Kurt, Burak Temir, Bekir Can Kara (Dk.

Stat: Ahmet Suat Özyazıcı

Hakemler: Murat Erdoğan, Beran Eraslan, Bilal Gölen

1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Mert Kurt, Burak Temir, Bekir Can Kara (Dk. 75 Doğukan Öksüz), Ahmet Eren, Yağızcan Erdem, Furkan Tütüncü

Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Bulut Kaya, Muhammed Gönülaçar, Diabang (Dk. 65 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 90+2 Serkan Göksu), Leandrinho (Dk. 65 Atabey Çiçek)

Goller: Dk.45+1 (penaltıdan) Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 53 Burak Temir, Dk. 61 ve 87 Furkan Tütüncü (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Dk. 37 Leandrinho, Dk. 77 Muhammed Gönülaçar, Dk. 89 Tarık Tekdal (Ümraniyespor) Dk. 88 Ahmet Eren, Dk. 89 Doğukan Öksüz, Dk. 90+1 Burak Temir (1461 Trabzon)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deplasmanda TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'a 3-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Ümraniyespor, ilk maçı 4-1kazanmıştı. Han,Serkan
Kaynak: AA