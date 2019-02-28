Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler
, Mehmet Metin
, Murat Ergin
Gözütok
Kasımpaşa: Ramazan Köse
, Veysel Sarı
, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan
Serbest, Pavelka, Hajradinovic, Khalili, Trezeguet, Koita
Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru
, Musa Nizam
, Cocalic, Kadir Keleş
, Rotman, Serginho, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi
Goller: Dk. 18 Barbosa (Akhisarspor), Dk. 37 Koita (Kasımpaşa) Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek finalinde Kasımpaşa ile Akhisarspor arasında yapılan rövanş maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
7. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahada buluştuğu topla sağ kanatta ilerleyen Trezeguet, pasını Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada Karim Hafez'den topu kapan Josue, ceza sahasına girerken pasını arka direkteki Barbosa'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza alanında kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
18. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta Josue, Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Zeki Yavru'nun koşu yoluna pasını gönderdi. Ceza yayının sağından içeri giren Zeki'nin yerden pasında Barbosa'nın arka direkte dengesini kaybetmesine rağmen dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1
37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Veysel Sarı, pasını Trezeguet'ye aktardı. Trezeguet, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, son çizgiye indikten sonra pasını yerden Koita'ya çıkardı. Koita'nın altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
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Kaynak: AA