Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi yarın başlayacak.<br><br>Yarı final ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.<br><br>Kupada bir diğer yarı final mücadelesi ise Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında yaşanacak.<br><br>İki takım arasındaki ilk maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.<br><br>Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da yapılacak.