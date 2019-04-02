Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy
, Volkan Ahmet Narinç Galatasaray
: Muslera
, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir
, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda
, Onyekuru, Diagne Evkur Yeni Malatyaspor
: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş
, Bülent Cevahir
, Murat Yıldırım
, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük
, Ömer Şişmanoğlu
Sarı kart: Dk. 31 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor) Ziraat Türkiye Kupası
yarı finalinde Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve şık bir şekilde iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına sokulan Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'da kaldı.
24. dakikada ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
HALİL UMUT MELER, Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor, Emre Taşdemir, Spor
Kaynak: AA